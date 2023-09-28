Ее не узнать: Кайли Дженнер пришла на модный показ в длинном красном платье и с новой прической

Звезда реалити и косметический магнат - 26-летняя Кайли Дженнер - в последние несколько лет стала активно появляться Модных показах в Европе и Нью-Йорке. В этом году Кайли посетила несколько показов в Милане и затем отправилась в Париж, где появилась на шоу бренда Acne Studios, который демонстрировал коллекцию весна-лето 2024.

На показ Дженнер пришла в длинном красном платье из плотного трикотажа, с очень длинными рукавами и необычной рюшей на подоле юбки. которая держала форму.

Лук девушка дополнила красной обувью, сумкой с короткой ручкой и большими очками с черными линзами. Прическа у Кайли была кардинально новой, поскольку волосы стилисты уложили ей в небрежную укладку с выраженными прядками и сделали ей челку.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Также напомним, что Кайли появилась и на показе Dolce & Gabbana, который состоялся в Милане. Однако на модное шоу она опоздала на целых 47 минут и без нее показ не начинали и другие гости были вынуждены терпеливо ждать все это время.

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