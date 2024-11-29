Ее не узнать: красивая Линдсей Лохан снялась для глянца

Звезда после продолжительной паузы в карьере снова вернула к себе внимание поклонников и прессы.

38-летняя американская актриса Линдсей Лохан стала главной звездой нового выпуска журнала Flaunt. На обложке она появилась в лаковой черной куртке и футуристических солнцезащитных очках от Courreges.

instagram.com/flauntmagazine

Авторами фотосессии стал дуэт фотографов – братья Морелли.

На одном из снимков Линдсей предстала в очень нежном образе – она запечатлена в платье и перчатках от Marni.

instagram.com/flauntmagazine

Стилисты подобрали ей и необычные образы, как, например, лук в белом платье JordanLuca и с париком из неоново-зеленых волос, а также в странном наряде, состоящем из нескольких темно-серых худи от Balenciaga.

instagram.com/flauntmagazine

instagram.com/flauntmagazine

В интервью журналу Лохан рассказала о своей новой работе – роли в романтической рождественской комедии "Наш маленький секрет" (Our Little Secret) на Netflix, о старых фильмах со своим участием и о смене цвета волос.

instagram.com/flauntmagazine

"Да, я недавно немного осветлилась, просто потому что хотела перемен после съемок. Это проблема блондинок — как будто, сделав мелирование, ты хочешь продолжать осветляться. Я успокоюсь где-то через несколько месяцев", - отметила Линдсей.

instagram.com/flauntmagazine

А на вопрос о том, вернется ли она к своем фирменному рыжему цвету волос, она ответила: "Да! Я всегда так делаю!"

Напомним, ранее Линдсей Лохан вышла в свет с мужем-арабским бизнесменом. Они пришли на презентацию фильма "Наш маленький секрет", которая состоялась в Парижском театре в Нью-Йорке. На публике актриса появилась в длинном черном платье от бренда Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2025.

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