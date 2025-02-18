Ее не узнать: Леди Гага, которая кардинально изменила имидж, вышла в свет с бойфрендом

38-летняя Леди Гага посетила гламурное светское мероприятие в Нью-Йорке - вечеринку посвященную 50-летию развлекательного вечернего шоу Saturday Night Live.

Певица, изменившая до неузнаваемости свой стиль, выбрала для мероприятия длинное шелковое платье на одно плечо от бренда Atlein из коллекции весна-лето 2025. Также ее наряд украшал один длинный рукав и несколько драпировок на талии.

Леди Гага и Майкл Полански / Фото: Associated Press

Носила свое мрачное платье Леди Гага в сочетании с сапогами на огромной платформе от Enfants Riches, а также высокими черными перчатками. На голове у нее был парик с длинными черными волосами, а вот на лице довольно бледный макияж.

Леди Гага и Майкл Полански / Фото: Associated Press

Компанию певица на этом мероприятии составил ее муж Майкл Полански - американский IT-предприниматель, инвестор и филантроп. Он надел классический смокинг. Пара находится в отношениях уже около 5 лет и даже помолвлена. Огромный бриллиант певица засветила впервые на Венецианском кинофестивале.

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