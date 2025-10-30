ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
195
Время на прочтение
1 мин

Ее не узнать: Линдсей Лохан продемонстрировала нежный образ в белом платье

Звезда поделилась в Сети результатом новой фотосессии.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

38-летняя американская актриса Линдсей Лохан поделилась в своем Instagram серией снимков из новой фотосессии, автором которой стал фотограф Майлз Диггс. Она позировала в нежном асимметрично белом платье от Maison Alaïa с вырезами и бантами.

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Волосы, которые, похоже, актриса еще чуть нарастила, ей уложили в легкие локоны, а на лице визажисты сделала легкий макияж в теплых оттенках.

(чтобы увидеть все фото, листайте вправо)

Образ Линдсей завершали серебристые босоножки и минималистичные серьги с прозрачным камнем.

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Лохан выглядела очень красиво и нежно, однако некоторые комментаторы написали, что фото были сильно отретушированы и актрисы не узнать.

Ранее, напомним, Линдсей Лохан позанималась флай-йогой и повисела вниз головой. Звезда решила разнообразить свою физическую активность.

Образы актрисы Линдсей Лохан (19 фото)

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
195
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie