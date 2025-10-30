Ее не узнать: Линдсей Лохан продемонстрировала нежный образ в белом платье

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Реклама

38-летняя американская актриса Линдсей Лохан поделилась в своем Instagram серией снимков из новой фотосессии, автором которой стал фотограф Майлз Диггс. Она позировала в нежном асимметрично белом платье от Maison Alaïa с вырезами и бантами.

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Волосы, которые, похоже, актриса еще чуть нарастила, ей уложили в легкие локоны, а на лице визажисты сделала легкий макияж в теплых оттенках.

(чтобы увидеть все фото, листайте вправо)

Реклама

Образ Линдсей завершали серебристые босоножки и минималистичные серьги с прозрачным камнем.

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Лохан выглядела очень красиво и нежно, однако некоторые комментаторы написали, что фото были сильно отретушированы и актрисы не узнать.

Ранее, напомним, Линдсей Лохан позанималась флай-йогой и повисела вниз головой. Звезда решила разнообразить свою физическую активность.