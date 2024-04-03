Ее не узнать: модель Джулия Фокс удивила выбором ретро-наряда для прогулки

Любительницу эпатажа и откровенных "голых" нарядов - модель Джулию Фокс - заметили папарацци в Нью-Йорке, когда она шла по улице. Оделась она немного нетипично для себя, поскольку отдала предпочтение теплому пальто молочного цвета и черным сапогам на платформе.

Также 34-летняя модель надела белые джинсы и добавила к образу сумку с короткой ручкой. На лице у нее были солнцезащитные очки, а на голове платок.

Прическу Фокс сделала в стиле ретро, поскольку покрасила волосы в желтый оттенок (но возможно это и парик), а затем уложила в высокие локоны с помощью невидио. Эта прическа немного напоминала образ пинап-девушки.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

С похожей прической она уже попадала под прицел фотографов, но была тогда одета в трендовые трусы из кожи. Что забавно, в таком образе желтого цвета она снималась в рекламе краски для волос от фирмы Velveeta - именно она лежит в ее необычной прозрачной сумке.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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