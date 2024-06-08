Ее не узнать: нереально похудевшая Келли Кларксон вышла в малиновом кейп-платье на красную дорожку

На церемонии она выглядела потрясающе и очень ярко.

42-летняя певица и телеведущая Келли Кларксон посетила вручение дневной премия "Эмми", которое состоялось в Лос-Анджелесе. На этом мероприятии ее авторская программа The Kelly Clarkson Show получила одну из наград.

Келли Кларксон / Фото: Associated Press

На красной дорожке в тот вечер Келли появилась в однотонном малиновом платье-кейпе от бренда Alex Perry, которое красиво подчеркивало ее фигуру, которая изменилась до неузнаваемости - актриса очень похудела.

На протяжении многих лет она боролась с лишним весом, но за короткое время стала очень стройной и причиной этому, вероятно, излюбленный среди богатых знаменитостей препарат для диабетиков, который они используют для похудения.

Келли Кларксон / Фото: Associated Press

Хотя сама Келли, на фоне спекуляций этой темой, заявила в своем же шоу, что не делала инъекции для похудения.

Образ на церемонии она дополнила гламурными серьгами в виде капель, ярким макияжем с малиновой помадой и высокой прической.

Келли Кларксон / Фото: Associated Press

Также очень похудела и явно с помощью препаратов певица Кристина Агилера, однако она тоже не признается в этом. Сейчас звезда в своей лучшей форме, но какой ценой обошлось ей это - неизвестно. На одном из шоу она появилась на сцене в мини и боди, которые во всей красе демонстрировали ее экстремально похудевшую фигуру.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

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