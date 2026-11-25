Хейли Бибер, фото: instagram.com/voguefrance

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Американская модель и бизнесвумен Хейли Бибер удивила откровенной фотосессией для французского Vogue. Звезда стала героиней нового выпуска журнала и позировала перед камерой полностью обнаженной.

На одном из черно-белых снимков 30-летняя Хейли предстала без одежды, прикрывая тело руками и ногами. Особое внимание привлекает ее бьюти-образ: модель осветлила брови, благодаря чему ее лицо приобрело непривычный вид. Автором фотосессии выступил известный фотограф Мерт Алас.

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Хейли Бибер, фото: instagram.com/voguefrance

На других кадрах жена Джастина Бибера также продемонстрировала смелые образы: красный бюстгальтер, черное нижнее белье и облегающий латексный корсет. Съемка получилась контрастной — от минималистичных черно-белых портретов до провокационных фэшн-образов.

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Помимо фотосессии Хейли дала интервью изданию, в котором рассказала о материнстве, семейной жизни и развитии собственного косметического бренда Rhode. Модель призналась, что после рождения сына Джека Блюза стала иначе расставлять приоритеты и уделять больше внимания семье.

Ранее, напомним, Хейли и Джастин Бибер попали в объективы папарацци.

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