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- Шоу-бизнес
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Ее не узнать: обнаженная и с обесцвеченными бровями Хейли Бибер снялась для глянца
Звезда принялась участие в смелой, но стильной фотосессии.
Американская модель и бизнесвумен Хейли Бибер удивила откровенной фотосессией для французского Vogue. Звезда стала героиней нового выпуска журнала и позировала перед камерой полностью обнаженной.
На одном из черно-белых снимков 30-летняя Хейли предстала без одежды, прикрывая тело руками и ногами. Особое внимание привлекает ее бьюти-образ: модель осветлила брови, благодаря чему ее лицо приобрело непривычный вид. Автором фотосессии выступил известный фотограф Мерт Алас.
На других кадрах жена Джастина Бибера также продемонстрировала смелые образы: красный бюстгальтер, черное нижнее белье и облегающий латексный корсет. Съемка получилась контрастной — от минималистичных черно-белых портретов до провокационных фэшн-образов.
Помимо фотосессии Хейли дала интервью изданию, в котором рассказала о материнстве, семейной жизни и развитии собственного косметического бренда Rhode. Модель призналась, что после рождения сына Джека Блюза стала иначе расставлять приоритеты и уделять больше внимания семье.
Ранее, напомним, Хейли и Джастин Бибер попали в объективы папарацци.