Ее не узнать: Памела Андерсон без макияжа и в белом аутфите появилась на показе своего нового фильма

Бывшую звезду Playboy и актрису Памела Андерсон в последнее время просто не узнать.

Знаменитость посетила специальный независимый показ фильма "Последняя танцовщица" в кинотеатре The Landmark Westwood в Лос-Анджелесе.

Фильм с Андерсон станет ее большим возвращением в кино после паузы. Картина расскажет историю женщины, которая после тридцати лет успешной карьеры танцовщицы должна спланировать свое будущее, поскольку шоу, в котором она работала, внезапно закрывается.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

57-летняя Памела появилась на публике в белой шелковой блузке и брюках с высокой талией, и была обута в белые остроносые туфли на каблуках. От макияжа Андерсон практически отказалась, решив продемонстрировать свою естественную красоту.

"Я готовилась к этому фильму всю свою жизнь", — сказала актриса в интервью Variety. "Я никогда не испытывала столь сильных чувств к чему-либо, как к этому фильму".

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

В последнее время на публике Андерсон практически всегда появляется с самым минимальным макияжем или вовсе без него. Иногда актрису с трудом удается узнать на фотографиях, так разительно она отличается от той Памелы, к которой привыкла публика.

Памела Андерсон с сыном / Фото: Associated Press

Напомним, на этот фильма Памеле присудили премию "Искусство света".

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