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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

Ее не узнать: Пэрис Хилтон в штанах-карго и панамке Prada попала под прицел папарацци

Светская львица не всегда выходит в свет в гламурных аутфитах.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Пэрис Хилтон, которую не сразу то можно было узнать, ведь она вышла в свет не в привычной гламурной одежде, а в повседневной и удобной.

На светской львице был светлый лонгслив с названием своего косметического бренда Parivie, бежевые штаны-карго и черная панамка от Prada. Наряд знаменитость скомбинировала с черными кроссовками.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Хилтон надела на лицо черные солнцезащитные очки, сделала укладку с локонами и нанесла на губы прозрачный блеск. На одном плече у нее висела вместительная розовая сумка, а в другой руке она держала косметичку и розовую сумочку в форме сердца, на которой было название ее бьюти-бренда.

Напомним, Пэрис Хилтон на обед The ​​LA Woman журнала Los Angeles Magazine пришла в романтичном белом кружевном платье, украшенном тонким поясом на талии и гламурными пуговицами.

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Дата публикации
Количество просмотров
89
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