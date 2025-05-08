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- Шоу-бизнес
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Ее не узнать: Пэрис Хилтон в штанах-карго и панамке Prada попала под прицел папарацци
Светская львица не всегда выходит в свет в гламурных аутфитах.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Пэрис Хилтон, которую не сразу то можно было узнать, ведь она вышла в свет не в привычной гламурной одежде, а в повседневной и удобной.
На светской львице был светлый лонгслив с названием своего косметического бренда Parivie, бежевые штаны-карго и черная панамка от Prada. Наряд знаменитость скомбинировала с черными кроссовками.
Хилтон надела на лицо черные солнцезащитные очки, сделала укладку с локонами и нанесла на губы прозрачный блеск. На одном плече у нее висела вместительная розовая сумка, а в другой руке она держала косметичку и розовую сумочку в форме сердца, на которой было название ее бьюти-бренда.
Напомним, Пэрис Хилтон на обед The LA Woman журнала Los Angeles Magazine пришла в романтичном белом кружевном платье, украшенном тонким поясом на талии и гламурными пуговицами.