Ее не узнать: первые фото Анджелины Джоли в роли оперной певицы Марии Каллас

Актриса уже приступила к работе над новой биографической картиной от режиссера ранее снявшего фильмы "Джеки" и "Спенсер".
48-летняя Анджелина Джоли впервые за несколько лет опять появится на экранах. Обладательница "Оскара" сыграет в фильме режиссера Пабло Ларраина легендарную оперную певицу греческого происхождения Марию Каллас.
Для съемок Джоли перевоплотилась практически до неузнаваемости, ей нанесли много грима на лицо, сделали прическу, как у певицы с сединой, и надели очки с огромными линзами.
Изначально первые кадры Анджелины в образе Каллас опубликовало издание Variety. Также в издании говорится, что фильм расскажет о последних днях жизни Марии.
"Основываясь на реальных событиях, "Мария" рассказывает бурную, красивую и трагическую историю жизни величайшей оперной певицы мира, заново пережитую и переосмысленную в ее последние дни в Париже 1970-х годов".
Также первые снимки со съемок сделали и папарацци на улицах Парижа. Джоди была одета в стильный наряд с жакетом, мини-юбкой и укороченным пальто-кейпом. На руках у нее были перчатки, сумка, а обута она была в замшевые коричневые сапоги. Шею звезды в этой сцене украшал платок и несколько подвесок на цепочке.
Кадры были сделаны, когда Джоли в образе певицы прогуливалась по городу в компании других актеров и с двумя собаками на поводках.
На данный момент известно, что костюмы Джоли для картины основаны на настоящей одежде, которую носила Каллас, включая старинные меховые вещи из архивной коллекции Массимо Кантини Паррини.
Мария Каллас - американская певица греческого происхождения, одна из величайших оперных певиц XX века.
Несмотря на невероятный талант и почитание в обществе, личная жизнь у Марии была не самой счастливой. В Вероне она познакомилась с местным промышленником Джованни Баттистой Менегини и вышла за него замуж. Ради нее Джованни продал свой бизнес, но после знакомства с миллиардером Аристотелем Онассисом она ушла от мужа.
С Онассисом они много ссорились, и в результате таких бурных отношения Аристотель женился на вдове президента США Жаклин Кеннеди, а Мария узнала об этом из газет. Последние годы жизни провела в Париже и практически не появлялась на публике.
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