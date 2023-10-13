Ее не узнать: первые фото Анджелины Джоли в роли оперной певицы Марии Каллас

Актриса уже приступила к работе над новой биографической картиной от режиссера ранее снявшего фильмы "Джеки" и "Спенсер".

48-летняя Анджелина Джоли впервые за несколько лет опять появится на экранах. Обладательница "Оскара" сыграет в фильме режиссера Пабло Ларраина легендарную оперную певицу греческого происхождения Марию Каллас.

Для съемок Джоли перевоплотилась практически до неузнаваемости, ей нанесли много грима на лицо, сделали прическу, как у певицы с сединой, и надели очки с огромными линзами.

Изначально первые кадры Анджелины в образе Каллас опубликовало издание Variety. Также в издании говорится, что фильм расскажет о последних днях жизни Марии.

"Основываясь на реальных событиях, "Мария" рассказывает бурную, красивую и трагическую историю жизни величайшей оперной певицы мира, заново пережитую и переосмысленную в ее последние дни в Париже 1970-х годов".

Также первые снимки со съемок сделали и папарацци на улицах Парижа. Джоди была одета в стильный наряд с жакетом, мини-юбкой и укороченным пальто-кейпом. На руках у нее были перчатки, сумка, а обута она была в замшевые коричневые сапоги. Шею звезды в этой сцене украшал платок и несколько подвесок на цепочке.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Кадры были сделаны, когда Джоли в образе певицы прогуливалась по городу в компании других актеров и с двумя собаками на поводках.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

На данный момент известно, что костюмы Джоли для картины основаны на настоящей одежде, которую носила Каллас, включая старинные меховые вещи из архивной коллекции Массимо Кантини Паррини.

Мария Каллас - американская певица греческого происхождения, одна из величайших оперных певиц XX века.

Мария Каллас / Фото: Getty Images

Несмотря на невероятный талант и почитание в обществе, личная жизнь у Марии была не самой счастливой. В Вероне она познакомилась с местным промышленником Джованни Баттистой Менегини и вышла за него замуж. Ради нее Джованни продал свой бизнес, но после знакомства с миллиардером Аристотелем Онассисом она ушла от мужа.

Мария Каллас и Аристотель Онасис / Фото: Getty Images

С Онассисом они много ссорились, и в результате таких бурных отношения Аристотель женился на вдове президента США Жаклин Кеннеди, а Мария узнала об этом из газет. Последние годы жизни провела в Париже и практически не появлялась на публике.

Мария Каллас и Аристотель Онасис / Фото: Getty Images

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