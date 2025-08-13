Ее не узнать: похудевшую певицу Деми Ловато заметили с платьем в руках

Деми Ловато / © Getty Images

Поп-певица Деми Ловато, которая недавно вышла замуж в роскошном платье от Vivienne Westwood классического дизайна, попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезду заметили на улице, когда она шла с платьем в руках.

Деми в таком образе сходила на интервью. На певице был топ с декольте и длинными рукавами, а также черные обтягивающие леггинсы. Эффектности и стройности Ловато также добавляли туфли с открытой пяткой от Saint Laurent, а необычности очки от Tom Ford. Ловато также сделала макияж, а волосы уложила в объемную прическу с локонами.

Деми Ловато / © Getty Images

Также днем ранее Деми вышла на сцену со своим бывшим бойфрендом и коллегой — певцом Джо Джонасом. Она была одета в наряд от Acne Studios — широкие брюки и бюстье. Вместе пара исполнила свои старые песни, поскольку в юном возрасте Джонас и Ловато вместе выступали в дуэте, снимались в фильмах и немного встречались. Для поклонников песен артивтов такое воссоединение стало приятной ностальгией.

