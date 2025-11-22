Ее не узнать: Рианна спрятала лицо за массивными очками и меховым воротником

Рианна / © Getty Images

Реклама

Папарацци подловили Рианну в Лос-Анджелесе, когда она шла поужинать в ресторан. Артистку было просто не узнать, ведь она спряталась под массивными черными солнцезащитными очками и объемным меховым воротником, которые почти полностью закрывали ее лицо.

Рири выбрала для своего выхода образ total black. На ней был экстравагантный кожаный бомбер из весенней коллекции Alexander Wang 2026 года. Он имел текстурированные "шипы", которые были как будто вырезаны и торчали со всех сторон.

Рианна / © Getty Images

Верх певица скомбинировала с кожаной юбкой макси и остроносыми черными туфлями. На ней также были уже упомянутые стильные очки из дебютного показа Пьерпаоло Пиччоли для Balenciaga, а в руке она держала лакированный клатч Gucci с конской струной, который не попал на фото. У Рианны была прическа с прикорневым объемом и блеск на губах.

Реклама

Напомним, Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky впервые после рождения третьего ребенка вышли вместе в свет.