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- Шоу-бизнес
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Ее не узнать: Сабрина Карпентер появилась на модном шоу в строгом наряде и с новой прической
Девушка отказалась от блеска и гламура и вместо этого выбрала класический ансамбль.
Американская поп-звезда Сабрина Карпентер посетила модный показ бренда Dior, который в Париже, в рамках Недели моды презентовал новую мужскую коллекцию одежды на сезон весна-лето 2026.
Сабрина, когда появилась на этом мероприятии, очень удивила, ведь отказалась от ярких платьев и гламурных корсетов, которые для нее создал украинский дизайнер Иван Фролов. В этот раз 26-летняя певица вышла на публику в строгом сером костюме, который включал приталенный жакет и юбку ниже колен со складками. Дополнила свой образ певица бежевыми туфлями с открытыми пальцами, а также культовой сумкой Lady Dior, которую прославила принцесса Диана.
Также кардинально новой была и прическа Карпентер, ведь впервые за длительное время она отказалась от своей фирменной укладки с объемными локонами. Вместо этого Сабрина сделала прическу с прямыми волосами и украсила ее заколкой.
Наряд, который надела Сабрина, был современной версией знаменитого комплекла с барным жакетом и расклешенной юбкой, которые входили в коллекцию New Look разработанную после Второй мировой войны Кристианом Диором.