Шоу-бизнес
220
1 мин

Ее не узнать: топ-модель Изабель Гулар шокировала своим «новым» лицом в Каннах

Девушка в компании своего возлюбленного посетила премьеру драматического фильма Fjord. Однако все внимание публике было приковано к ее внешнему виду.

Юлия Кудринская
Изабель Гулар / © Associated Press

41-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Изабель Гулар появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в компании своего жениха — 35-летнего немецкого футболиста Кевина Траппа.

Модель выбрала для своего появления серебряное платье-футляр длины макси, полностью расшитое бисером, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Однако не гламурный наряд Изабель привлек внимание публики.

Многие обратили внимание на «новое» лицо модели — бразильянку было сложно узнать. Изменившаяся внешность модели спровоцировала бурные обсуждения в прессе и социальных сетях, где пользователи заявили, что она буквально «перекроила себя» и ее лицо потеряло прежнюю индивидуальность и выглядит неестественно натянутым.

Комментаторы в Сети активно обсуждают возможные хирургические (блефаропластика и броулифт) и косметологические вмешательства, сравнивая свежие снимки со старыми фотографиями звезды. Неясно, что стало причиной ее нового образа, но, возможно, это произошло из-за тугого конского хвоста, который мог изменить ее естественные черты лица, или специальных тейпов, натянувших вверх ее брови.

А так модель выглядела раньше:

Ранее, напомним, топ-модель Адриана Лима показала селфи после тренировки — без макияжа и фильтров — в ответ хейтерам, которые обвиняли ее в чрезмерном увлечении филлерами.

