Ее не узнать: звезда "Американского пирога" вышла на красную дорожку с "новым" лицом

47-летняя актриса Тара Рид, прославившаяся в конце 90-х годов благодаря молодежной комедии "Американский пирог", в последнее время в центре внимания, поскольку после появления на обложке Los Angeles Inquisitor, забеспокоила поклонников. В Сети обсуждают худобу актрисы и кардинально изменившееся после пластических операций лицо.

В интервью изданию Тара опровергла слухи о булимии и анорексии, которые появились из-за ее веса.

"У меня нет анорексии и никогда не было", - сказала она репортеру Дереку Уорбертону. "И у меня определенно нет никакой булимии. Я боюсь рвоты, так что этого не произойдет. А я слишком люблю еду".

После выхода интервью женщина появилась на красной дорожке во время благотворительного мероприятия GLSEN Rise Up, которое состоялось в Лос-Анджелесе. На Таре было белое плиссированное трехъярусное платье, горловину которого украшал большой цветок. Волосы она распустила и сделала макияж с розовой помадой и акцентом на глазах.

Тара Рид / Фото: Associated Press

Также в интервью она отметила, что устала от постоянных вопросов о своем весе и внешности и отметила, что худая от природы и ничего с собой не делала. Вероятно поэтому она решила надеть на мероприятие платье свободного фасона, чтобы отвлечь внимание от фигуры.

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