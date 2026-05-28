Ее не узнать: звезда "Дневников вампира" Нина Добрев похвасталась новой короткой стрижкой

Нина Добрев

Реклама

37-летняя канадская актриса болгарского происхождения широко известная всем по сериалу «Дневники вампира», — Нина Добрев — снялась в стильных образах для Only Natural Diamonds.

Нина Добрев

Нина Добрев

Актриса позировала в эффектных нарядах от Dior, Tom Ford, Louis Vuitton и др. Каждый образ звезды дополнялся роскошными украшениями с бриллиантами.

Нина Добрев

Нина Добрев

Особое внимание привлекла новая стрижка актрисы — хотя, скорее всего, это парик.

Реклама

Нина Добрев

Нина Добрев

Отметим, Нина Добрев родилась в Болгарии, в городе София, однако, когда ей было 2 года, семья эмигрировала в Канаду, в Торонто, где актриса и выросла. В 2006-м состоялся ее дебют на ТВ, она снялась в канадском подростковом сериале. Однако прорывом в карьере Нины стал сериал «Дневники вампира», где она сыграла двух главных героинь — Елену Гилберт и ее зловещего двойника Кэтрин Пирс. Сериал стал одним из самых популярных молодежных фэнтези, выходил с 2009-го по 2017-й, было выпущено 8 сезонов. Во время съемок между Ниной и актером Йеном Сомерхолдером завязались романтические отношения, которые длились несколько лет.

Ранее, напомним, Нина Добрев в комбинезоне с пикантным декольте отпраздновала 37-летие.

Новости партнеров