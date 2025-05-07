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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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1 мин

Ее ноги пострадали: Кайли Дженнер показала, как снимала шикарные туфли после Met Gala

Девушка показала модный трюк, который ей сказал сделать модельер.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Associated Press

Звезда реалити-шоу появилась на ковровой дорожке Met Gala 2025 в наряде от Ferragamo, подчеркивающем ее изгибы и талию. Однако каблуки, которые она носила с платьем, довольно сильно подвели девушку.

/ © Associated Press

© Associated Press

27-летняя основательница Kylie Cosmetics опубликовала в своей истории в Instagram видео, на котором она сидит на полу, а группа людей пытается снять с нее черные туфли с острыми носками и декором.

/ © Instagram Кайли Дженнер

© Instagram Кайли Дженнер

/ © Instagram Кайли Дженнер

© Instagram Кайли Дженнер

/ © Instagram Кайли Дженнер

© Instagram Кайли Дженнер

Обувь была приклеена к ногам Кайли каким-то средством, вероятно двухсторонним скотчем.

«Макс сказал мне прикрепить ноги к туфлям», — сказала Дженнер, имея в виду креативного директора Ferragamo Максимилиана Дэвиса. «И теперь мои ноги застряли в туфлях!»

Затем она порадовала своих поклонников фотографией своих босых ног.

«Они в порядке!!!!» — написала Дженнер под изображением.

/ © Instagram Кайли Дженнер

© Instagram Кайли Дженнер

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
33
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