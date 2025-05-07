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- Шоу-бизнес
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Ее ноги пострадали: Кайли Дженнер показала, как снимала шикарные туфли после Met Gala
Девушка показала модный трюк, который ей сказал сделать модельер.
Звезда реалити-шоу появилась на ковровой дорожке Met Gala 2025 в наряде от Ferragamo, подчеркивающем ее изгибы и талию. Однако каблуки, которые она носила с платьем, довольно сильно подвели девушку.
27-летняя основательница Kylie Cosmetics опубликовала в своей истории в Instagram видео, на котором она сидит на полу, а группа людей пытается снять с нее черные туфли с острыми носками и декором.
Обувь была приклеена к ногам Кайли каким-то средством, вероятно двухсторонним скотчем.
«Макс сказал мне прикрепить ноги к туфлям», — сказала Дженнер, имея в виду креативного директора Ferragamo Максимилиана Дэвиса. «И теперь мои ноги застряли в туфлях!»
Затем она порадовала своих поклонников фотографией своих босых ног.
«Они в порядке!!!!» — написала Дженнер под изображением.