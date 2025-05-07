Ее ноги пострадали: Кайли Дженнер показала, как снимала шикарные туфли после Met Gala

Кайли Дженнер / © Associated Press

Реклама

Звезда реалити-шоу появилась на ковровой дорожке Met Gala 2025 в наряде от Ferragamo, подчеркивающем ее изгибы и талию. Однако каблуки, которые она носила с платьем, довольно сильно подвели девушку.

© Associated Press

27-летняя основательница Kylie Cosmetics опубликовала в своей истории в Instagram видео, на котором она сидит на полу, а группа людей пытается снять с нее черные туфли с острыми носками и декором.

© Instagram Кайли Дженнер

© Instagram Кайли Дженнер

© Instagram Кайли Дженнер

Обувь была приклеена к ногам Кайли каким-то средством, вероятно двухсторонним скотчем.

Реклама

«Макс сказал мне прикрепить ноги к туфлям», — сказала Дженнер, имея в виду креативного директора Ferragamo Максимилиана Дэвиса. «И теперь мои ноги застряли в туфлях!»

Затем она порадовала своих поклонников фотографией своих босых ног.

«Они в порядке!!!!» — написала Дженнер под изображением.

© Instagram Кайли Дженнер

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press