Ее ноги сводят с ума: Зендея в серебряном мини посетила показ Louis Vuitton и засветила кольцо от Холланда
В Париже стартовала Неделя моды и одним из брендов, которые традиционно показали коллекцию на новый сезон весна-лето, стал французский Модный дом Louis Vuitton.
В этот раз креативный директор Николя Жескьер собрал во Франции не только известных моделей, но и кинозвезд, особое внимание среди которых привлекла Зендея.
29-летняя актриса вышла на публику в серебряном мини-платье-жакете из необычной жаккардовой ткани с флористическим рисунком, которое к тому же спереди украшали небольшие банты.
Также у наряда Зендеи были рукава с подплечниками, который додавали скульптурности, а на вороте и манжетах его украшал меховая отделка.
Но больше всего внимания в этом наряде привлекала длина, ведь мини-платье демонстрировала стройный ноги девушки. Немного более высокой ее делали серебряный туфли на высоких кадлуках.
Звезда также выпрямила кудрявые волосы, сделала милый макияж с нежными румянами и выгуляла помолвочное кольцо с огромным бриллиантом, которое ей преподнес бойфренд Том Холланд.
Напомним, что информации издания TMZ, помолвка произошла в конце декабря 2024 года, когда пара приехала на рождественские каникулы к семье Зендаи. Все прошло в романтичной и камерной обстановке, без лишнего шума и внимания прессы.
Роман актеров начался на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2021 году.