Ее образ вне времени: Кэти Холмс дала мастер-класс по моде, который стоит взять на заметку каждой

Кэти Холмс

Актрису Кэти Холс часто называют одной из самых стильных женщин Нью-Йорка из-за ее расслабленного стиля с базовыми повседневными вещами. Все луки женщины представляют собой сочетание простых и люксовых вещей — некой «тихой роскоши» с нотками минимализма.

Также Кэти мастерски сочетает базовые вещи с элегантными силуэтами, создавая образы, которые выглядят дорого, но не перегружены деталями. И именно такой лук актриса продемонстрировала снова во время своего появления на гала-показе фильма Brunello: The Gracious Visionary в театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке.

Кэти сочетала мерцающую серебряную юбку в пол, расшитую пайетками, и белоснежную рубашку, которую немного спустила с одного плеча и продемонстрировала тонкую бретельку черного бюстгальтера со стразами.

Актриса дополнила этот образ в стиле Шэрон Стоун черным клатчем, макияжем и уложила волосы в легкие волны. Кстати, Кэти также изменила прическу и подстригла длинные волосы в каре.

На мероприятии Холмс появилась под руку с актером Джошуа Джексон — давним коллегой по сериалу «Бухта Доусона». Недавно актеры снова вместе снимались, но уже в фильме, который будет называться Happy Hour. Их неоднократно фотографировали папарацци во время работы.

Джошуа Джексон и Кэти Холмс / © Associated Press