Ее обувь просто свела всех с ума: Мелисса Маккарти появилась на улице в очень гламурных сапогах

55-летняя актриса Мелисса Маккарти была потрясающей, когда ее сфотографировали папарацци в Нью-Йорке. Звезда шла на интервью на Late Show with Stephen Colbert в черном платье-жакете из атласной ткани, которое украшала пуговица и кружево в зоне груди.

Яркими акцентами лука стали пальто и сумка актрисы, ведь они были выполнены из ткани в крупные кобальтовые цветы. Это была яркая и жизнерадостная часть образа Мелиссы, которая с первых секунд привлекала внимание.

Однако была еще одна деталь, которую актриса добавила — ее изысканная обувь. Маккарти дополнила свое черное платье гламурной обувью от роскошного бренда McQueen с кристаллами.

Кроме изысканного декорирования, у сапог были уникальные скульптурные серебряные каблуки. Также они были частично сетчатыми и напоминали носки, хотя за длинной юбкой актрисы этого и не было заметно.

Пара сапог McQueen была разработана дизайнером Сарой Бертон для коллекции весна-лето 2022 года. Ранее похожие сапоги, но в виде чулок носила также актриса Зендея.

Недавно Марго Робби надела пару туфель этого же бренда, но из весенней коллекции 2026 года, которые были украшены Т-образным ремешком и эффектным изогнутым каблуком. Стиль отсылает к туфлям бренда из весенней коллекции 2003 года.