Ее одежда напоминала звездное небо: Мерил Стрип удивила выбором платья для красной дорожки

Знаменитая актриса Мерил Стрип снова блистала на красной дорожке, на этот раз в Лондоне, где состоялась европейская премьера фильма «Дьявол носит Prada 2», а также торжественный прием в честь фильма, который провели в Национальной галерее Лондона.

Она выбрала для изысканный и продуманный образ, который сочетал эстетику ее культового персонажа, а также вневременную элегантность, которую она культивировала годами. Мерил надела синее платье-балахон от Richard Quinn, которое было полностью расшито пайетками, что придавало ей особое сияние и гламур.

Крой платья также достоин внимания, ведь его украшал большой бант на воротнике-стойке и широкие рукава. Образ актриса дополнила сетчатыми капроновыми колготками и элегантными классическими сатиновыми туфлями.

Платье похожего дизайна Мерил уже надевала, однако оно было из коллекции Givenchy осень 2026, разработанной дизайнером Сарой Бертон.