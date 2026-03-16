Ее платье будут обсуждать годами: Гвинет Пэлтроу произвела фурор разрезом на платье, который скрывал секрет

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Актриса Гвинет Пэлтроу появилась среди гостей церемонии «Оскар», ведь ее пригласили объявить победителей за лучший актерский состав. Она выбрала платье от Armani Prive креативного дизайна и жемчужного оттенка.

Это было платье без бретелек, которое создавало впечатление минималистичной, почти ненавязчивой элегантности спереди, однако, когда актриса повернулась боком, стало понятно, что этот наряд не так прост, как казалось.

Платье Armani имело эффектный боковой разрез, проходивший сверху донизу, открывая ее фигуру — это было одновременно гламурным, дерзким и абсолютно достойным красной дорожки модным трюком. Однако также стало понятно, что под платьем у актрисы были вшиты прозрачные брюки украшенные стразами. Такого образа на «Оскаре» еще не демонстрировал никто.

Платье Гвинет дополнила туфлями от Christian Louboutin и роскошными драгоценностями с бриллиантами от Tiffany & Co.

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images