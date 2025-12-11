- Дата публикации
Ее платье было как будто из фарфора: Приянка Чопра удивила романтическим образом
Приянка Чопра вновь подтвердила свой статус главной красавицы мира, ведь когда появилась на красной дорожке в Мумбаи — затмила всех присутствующих.
Актриса и бывшая «Мисс мира» Приянка Чопра вернулась в Индию ради съемок в новом боливубском сериале для Netflix. Ее сфотографировали папарацци, когда она прибыла на съемочную площадку в Мумбаи.
Приянка была в белом платье в пол, украшенном нежным голубым цветочным принтом, который напоминал рисунки на винтажном фарфоре. Это было романтично и совсем не старомодно, а наоборот Чопра казалась очень милой в этом образе.
Платье звезды украшали также небольшие рюши на талии, которые напоминали баску. Шею актриса украсила тонким шарфом из такой же ткани, что и ее платье.
Напомним, что в 2000 году Приянка победила в конкурсе красоты «Мисс мира» и после него ее карьера стремительно полетела вверх.