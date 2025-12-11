ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Ее платье было как будто из фарфора: Приянка Чопра удивила романтическим образом

Приянка Чопра вновь подтвердила свой статус главной красавицы мира, ведь когда появилась на красной дорожке в Мумбаи — затмила всех присутствующих.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Приянка Чопра

Приянка Чопра / © Getty Images

Актриса и бывшая «Мисс мира» Приянка Чопра вернулась в Индию ради съемок в новом боливубском сериале для Netflix. Ее сфотографировали папарацци, когда она прибыла на съемочную площадку в Мумбаи.

Приянка была в белом платье в пол, украшенном нежным голубым цветочным принтом, который напоминал рисунки на винтажном фарфоре. Это было романтично и совсем не старомодно, а наоборот Чопра казалась очень милой в этом образе.

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Платье звезды украшали также небольшие рюши на талии, которые напоминали баску. Шею актриса украсила тонким шарфом из такой же ткани, что и ее платье.

Напомним, что в 2000 году Приянка победила в конкурсе красоты «Мисс мира» и после него ее карьера стремительно полетела вверх.

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Стильные выходы Приянки Чопры (21 фото)

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie