Ее платье было как будто из фарфора: Приянка Чопра удивила романтическим образом

Приянка Чопра / © Getty Images

Актриса и бывшая «Мисс мира» Приянка Чопра вернулась в Индию ради съемок в новом боливубском сериале для Netflix. Ее сфотографировали папарацци, когда она прибыла на съемочную площадку в Мумбаи.

Приянка была в белом платье в пол, украшенном нежным голубым цветочным принтом, который напоминал рисунки на винтажном фарфоре. Это было романтично и совсем не старомодно, а наоборот Чопра казалась очень милой в этом образе.

Приянка Чопра / © Getty Images

Платье звезды украшали также небольшие рюши на талии, которые напоминали баску. Шею актриса украсила тонким шарфом из такой же ткани, что и ее платье.

Напомним, что в 2000 году Приянка победила в конкурсе красоты «Мисс мира» и после него ее карьера стремительно полетела вверх.

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Getty Images