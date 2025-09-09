Ее платье было расшито бисером: Элизабет Олсен на премьере романтической комедии

Элизабет Олсен / © Associated Press

Реклама

Актриса Элизабет Олсен — младшая сестра Мэри-Кейт и Эшли Олсен — появилась на премьере фильма «Вечность», которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

Для этого светского мероприятия она выбрала не платье от бренда The Row, который основали ее сестры-близняшки, а в черном длинном наряде от Emilia Wickstead из коллекции осень-зима 2025 и дополнила его крупными серьгами в ушах.

Элизабет Олсен / © Associated Press

Платье были длинным, имело небольшой напуск в зоне талии, а также креативное оформление верха: высокая горловина и один короткий рукав делали его необычным.

Реклама

Элизабет Олсен / © Associated Press

Волосы Элизабет распустила и уложила в легкие волны. ее макияж также был без ярких акцентов: немного тона, туши и лаконичный оттенок помады.

Элизабет Олсен / © Associated Press

«Вечность» — будущий американский фильм в жанре романтической комедии. По сюжету, главная героиня Джоан, роль которой исполнила Элизабет, умирает. После смерти у каждого есть неделя, чтобы выбрать, где и с кем провести вечность. Для Джоан, это сложно ведь она должна выбрать между Ларри и Люком — своей первой любовью, погибшей на войне, и мужчиной, с которым она построила свою жизнь.

Напомним, что буквально несколькими днями ранее Олсен также появилась на гала-вечере в Калифорнии, где продемонстрировала старое платье с кружевом от Rodarte из коллекции осень-зима 2022.