- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
Ее платье было расшито бисером: Элизабет Олсен на премьере романтической комедии
Элегантное платье выглядело сдержано, но в нем было и немного креатива.
Актриса Элизабет Олсен — младшая сестра Мэри-Кейт и Эшли Олсен — появилась на премьере фильма «Вечность», которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.
Для этого светского мероприятия она выбрала не платье от бренда The Row, который основали ее сестры-близняшки, а в черном длинном наряде от Emilia Wickstead из коллекции осень-зима 2025 и дополнила его крупными серьгами в ушах.
Платье были длинным, имело небольшой напуск в зоне талии, а также креативное оформление верха: высокая горловина и один короткий рукав делали его необычным.
Волосы Элизабет распустила и уложила в легкие волны. ее макияж также был без ярких акцентов: немного тона, туши и лаконичный оттенок помады.
«Вечность» — будущий американский фильм в жанре романтической комедии. По сюжету, главная героиня Джоан, роль которой исполнила Элизабет, умирает. После смерти у каждого есть неделя, чтобы выбрать, где и с кем провести вечность. Для Джоан, это сложно ведь она должна выбрать между Ларри и Люком — своей первой любовью, погибшей на войне, и мужчиной, с которым она построила свою жизнь.
Напомним, что буквально несколькими днями ранее Олсен также появилась на гала-вечере в Калифорнии, где продемонстрировала старое платье с кружевом от Rodarte из коллекции осень-зима 2022.