Ее платье было с 25 тысячами перьев: Эмили Блант ошеломила всех образом на красной дорожке

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант блистала на мировой премьере фильма «Дьявол носит Prada 2» в Нью-Йорке. Она появилась на красной дорожке в изысканном и очень креативном платье от Модного дома Schiaparelli, которое креативный директор бренда Дэниел Розбери представил в кутюрной коллекции весна-лето 2026.

Платье выполнено из айвори-тюля с эффектом сфумато — имеет плавные переходы между оттенками и слои ткани будто тают друг в друге. Также у наряда есть асимметрия — юбка будто срезана ножницами.

Верх платья — корсетное бюстье с гребневидной формой, покрытое 25 тысячами перьев из шелковых нитей, на создание которых мастерам бренда понадобилось около 4000 часов работы, а также шнуровкой на спине с золотистыми металлическими люверсами.

Платье Эмили дополнила бежевыми босоножками, дизайн который напоминал измерительную ленту.

Также актриса надела роскошные драгоценности, которые едва не остались незамеченными из-за платья, которое акцентировало на себе все внимание. Это были украшения с жемчугом от Mikimoto, особенно ценным среди которых был чокер, ведь его стоимость 67 тысяч долларов.

В новой части актриса вернется к своей роли Эмили Чарльтон. Напомним, что в фильме 2006 года ее персонаж была ассистенткой главного редактора журнала о моде Runway Миранды Пристли и очень критично относилась к своему внешнему виду и к работе. Но поскольку подробности сюжета новой части пока не известны — не понятно какую должность в фильме будет иметь героиня актрисы теперь.

Напомним, что премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится через 20 лет после выхода первой части. Съемки фильма проходили преимущественно в Нью-Йорке. В украинский прокат картина выходит 30 апреля.

