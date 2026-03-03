ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
287
Время на прочтение
1 мин

Ее платье напоминало фольгу от конфеты: Ребекка Фергюсон удивила выбором лука для красной дорожки

Шведская актриса, известная по ролям в фильмах «Дюна» и «Миссия невозможна», посетила новую премьеру.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон посетила презентацию полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный», который является продолжением британского телесериала «Острые козырьки» (2013-2022), в котором главную роль сыграл Киллиан Мерфи.

Презентация состоялась в британском городе Бирмингеме, где происходит история сериала. Актриса вышла к фотографам в золотом платье на тонких бретельках, которое было выполнено из очень необычной блестящей ткани с эффектом помятости.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Платье Ребекки напоминало фольгу от конфеты, ведь на подоле было еще больше «помятым». Но была в этом наряде одна романтическая деталь — на лифе платье украшало черное кружево.

Фергюсон дополнила образ прической с заплетенными в косу волосами, ее макияж был с золотистыми тенями, а на губах сиял прозрачный блеск.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Обувь актрисы на огромных платформах тоже не осталась незамеченной, ведь Ребекка всем ее продемонстрировала подняв юбку. Актриса была обута в серебристые босоножки, а также на ней белые прозрачные черные носки.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон на красных дорожках (6 фото)

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Getty Images

Ребекка Фергюсон / © Getty Images

Ребекка Фергюсон / © Getty Images

Ребекка Фергюсон / © Getty Images

Ребекка Фергюсон / © Getty Images

Ребекка Фергюсон / © Getty Images

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
287
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie