Ее платье напоминало корзину: Аня Тейлор-Джой в футуристическом наряде ледяного цвета появилась в Торонто

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой обладает редкой способностью превращать образ на красной дорожке в что-то большее, ведь даже в таких моментах она как-будто играет роль. Ее новое появление позволило взглянуть на будущее Модного дома Dior под руководством модельера Джонатана Андерсона до того, как представил свою первую коллекцию в качестве креативного дизайнера Дома.

Актриса на премьере фильма Sacrifice, который показали в рамках кинофестиваля в Торонто, вышла на красную дорожку в голубом платье от Dior и это был креативный наряд с необычной юбкой.

Тейлор-Джой надела платье бледно-голубого атласа ледяного оттенка, который был гладким и нежным, но именно скульптурная юбка, сделанная из атласных лент в форме корзины, превратила образ в нечто более интересной. В этом платье было редкое качество — оно сочетала в себе футуристичность и вызывало эмоциональный отклик, что нелегко для многих дизайнеров.

Образ Аня дополнила украшениями от Tiffany & Co. с бриллиантами и аквамаринами, а также белыми туфлями на каблуках.

Напомним, что Джонатан Андерсон стал новым креативным директором Модного дома Dior после того как этот пост покинула модельер Мария Грация Кьюри. Она была первой женщиной в истории бренда, которая занимала эту должность, и пробыла на ней девять лет.