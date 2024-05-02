Ее платье напоминало мятую бумагу: Селена Гомес посетила саммит по психическому здоровью

1 мая актриса, певица и основательница косметического бренда Rare Beauty - Селена Гомес - посетила 3-й ежегодный саммит по психическому здоровью, который прошел в Нью-Йорке.

"С нашего третьего ежегодного саммита по психическому здоровью Rare Beauty я уезжаю вдохновленной следующим поколением, наполненная огромными надеждами и благодарна каждому из вас за то, что вы отправились в это значимое путешествие вместе с нами. Психическое здоровье очень много значит для меня, и я горжусь тем, что нам удалось вместе разделить эту миссию с миром. Спасибо всем, кто присоединился к нам и продолжает использовать свой голос во благо!", - написала Селена в Instagram.

На это мероприятие она надела белое платье с жемчужным отливом от бренда Maticevski, которое дополнила украшениями от Tabayer и бежевыми туфлями на каблуках. Волосы девушка собрала в высокий хвост и на лице сделала макияж. Наряд Селены был необычного дизайна, поскольку платье имело открытые плечи, юбка была асимметричной, а ткань наряда - фактурной, и напоминала по виду и текстуре помятый лист бумаги.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Уже третий год подряд Гомес проводит это мероприятие, чтобы собрать деньги для молодежных организаций, занимающихся психическим здоровьем. Для звезды это очень важно, поскольку она сама страдала от тревожного расстройства и депрессии. В апреле 2020 года Гомес объявила, что ей диагностировали биполярное расстройство. Подобные проблемы с психическим здоровьем у нее обострились из-за того, что артистка много лет страдает от системной красной волчанки, из-за которой вынуждена была проходить курс химиотерапии и перенесла пересадку почки. Поэтому она, как никто другой, понимает важность ментального и физического здоровья.

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