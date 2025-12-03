ТСН в социальных сетях

Ее платье напоминало сари: королева Максима выбрала необычный наряд для вечернего концерта

Король и королева провели три дня в Латинской Америке.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима совершили государственный визит в Суринам и вечером, 2 декабря, чтобы поблагодарить президента страны Дженнифер Гирлингс-Саймонс за гостеприимство устроили культурное выступление в театре в столице страны Парамарибо. Нидерландская певица и автор песен Сабрина Старке, которая родилась в Суринаме, исполнила песни из своего репертуара вместе с местными музыкантами.

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Для этого изысканного вечера королева решила выбрать платье от Jantaminiau, которое по дизайну напоминало сари. Это был яркий наряд с накидкой на одно плечо, который Максима уже неоднократного надевала и выполнен он в яркий принт.

Образ королева дополнила набором украшений с бриллиантами и изумрудами, небольшим клатчем в руке и босоножками на высоком каблуке. Волосы Максима собрала в низкий пучок, а также сделала яркий макияж.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Согласно заявления дворца, этот визит пары направлен на то, чтобы подчеркнуть широкое сотрудничество между Суринамом и Королевством Нидерландов, а также тесные связи стран.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

