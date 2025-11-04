Ее платье немного помялось: 70-летняя Донателла Версаче вышла в свет в вечернем образе

Донателла Версаче / © Associated Press

Итальянский модельер — 70-летняя Донателла Версаче — появилась на ежегодном светском мероприятии — церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards этого года.

В этом году Донателла выбрала для своего появление черное вечернее платье из сатина. Платье было с одной асимметричной бретелькой и легким шлейфом из плиссированного шифона, который красиво развевался за спиной Версаче. Также на наряде были декор в виде вышивки и объемных конструкций на бедрах. Но вот только спереди платье немного помялось.

Донателла Версаче / © Associated Press

На церемонии Донателла получила награду Positive Change Award, которой отметили ее работу по защите интересов сообщества ЛГБТК+ и постоянную поддержку молодых талантов. Представила Донателлу Версаче на сцене и вручила ей премию модель Эмбер Валлетта, надевшая по такому поводу особое платье.

Эмбер Валлетта и Донателла Версаче / © Associated Press