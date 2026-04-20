Ее платье свело с ума всех: звезда «Аватара» Зои Салдана вышла на красную дорожку
Это был очень креативный наряд, который привлек внимание и подчеркнул фигуру звезды.
Актриса Зои Салдана, которая исполнила главную роль во всех частях фильмов «Аватар» и прославилась ими, появилась на так называемом «Оскаре науки» — церемонии вручения премии Breakthrough Prize 2026. Это престижное мероприятие, где награждают за выдающиеся достижения в науке. Церемония соединила в себе научный престиж с голливудский формат с красной дорожкой, на которой актриса продемонстрировала новое интересное платье.
Зои надела наряд от бренда Alaïa, который не имел бретелек, однако был из оранжевой яркой бархатной ткани. Это платье из коллекции осень-зима 2026.
Главной особенностью и изюминкой наряда стала юбка, ведь она была не только с большими складками ткани, но и асимметричной — сзади юбка значительно короче, чем спереди и имела имитацию брюк.
Когда звезда двигалась, то можно заметить, что холошни сзади имеют разрезы.
Зои дополнила образ черными туфлями с ремешками, лаконичной прической с собранными в хвост волосами, а также украшениями от Cartier.
Пришла на мероприятие звезда со своим мужем — итальянским художником Марко Перего. Они женаты с 2013 года и воспитывают троих сыновей.
Также недавно в платье с брюками в свет вышла актриса Гвинет Пэлтроу, но выбрала образ от Armani Prive.