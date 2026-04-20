Ее платье свело с ума всех: звезда «Аватара» Зои Салдана вышла на красную дорожку

Зои Салдана / © Associated Press

Актриса Зои Салдана, которая исполнила главную роль во всех частях фильмов «Аватар» и прославилась ими, появилась на так называемом «Оскаре науки» — церемонии вручения премии Breakthrough Prize 2026. Это престижное мероприятие, где награждают за выдающиеся достижения в науке. Церемония соединила в себе научный престиж с голливудский формат с красной дорожкой, на которой актриса продемонстрировала новое интересное платье.

Зои Салдана / © Associated Press

Зои надела наряд от бренда Alaïa, который не имел бретелек, однако был из оранжевой яркой бархатной ткани. Это платье из коллекции осень-зима 2026.

Зои Салдана / © Associated Press

Главной особенностью и изюминкой наряда стала юбка, ведь она была не только с большими складками ткани, но и асимметричной — сзади юбка значительно короче, чем спереди и имела имитацию брюк.

Когда звезда двигалась, то можно заметить, что холошни сзади имеют разрезы.

Зои Салдана / © Associated Press

Зои дополнила образ черными туфлями с ремешками, лаконичной прической с собранными в хвост волосами, а также украшениями от Cartier.

Пришла на мероприятие звезда со своим мужем — итальянским художником Марко Перего. Они женаты с 2013 года и воспитывают троих сыновей.

Зои Салдана с мужем / © Associated Press

Также недавно в платье с брюками в свет вышла актриса Гвинет Пэлтроу, но выбрала образ от Armani Prive.