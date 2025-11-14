Ее платье удивило многих: Кейт Бланшетт прошлась по красной дорожке в пушистом эко-наряде

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Реклама

Оскароносная звезда Кейт Бланшетт посетила церемонию вручения наград «Бэмби» 2025 года, которая прошла в Мюнхене. Актриса выбрала для своего появления очень необычное платье лилового цвета от бренда Stella McCartney из новой коллекции весна-лето 2026.

Хотя кажется, что это платье украшено перьями, но на самом деле это не так. Дизайнер Стелла Маккартни является вегетарианкой и защитницей окружающей среды, поэтому этот же принцип исповедует и в своей работе. Ее новая коллекция была сшита из передовой ткани растительного происхождения — первой этичной альтернативы перьям, разработанной лондонской компанией Fevvers. Стелла даже заявляла, что ее коллекция на 98% экологичная и на 100% гуманная — в ней не использовалось ничего, что тестировалось на животных.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Также несмотря на кажущуюся простоту кроя — структурированный корсетный верх и струящуюся, слегка прозрачную юбку — на самом деле наряд не был простым. Платье украшено объемной и нежной бахромой, которая красиво «играла», когда актриса двигалась. Это придавало некой театральности выходу Кейт.

Реклама

Но это не первый случай, когда Бланшетт выбрала имитацию перьев. На красной дорожке Венецианского кинофестиваля она появилась в наряде с нарисованными перьями из коллекции осень-зима 2025-2026 — первого творения Гленна Мартенса в качестве креативного директора Модного дома Maison Margiela.

Кейт Бланшетт / © Associated Press