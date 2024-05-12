Ее пришлось нести: забавное видео, как перемещалась по ступенькам Met Gala девушка в платье из песка

Этот наряд Оливье Рустена наделал много шума на мероприятии.
Одним из самых обсуждаемых образов Met Gala 2024 стало сексуальное и необычное платье певицы Tyla, которое было сделано из настоящего песка модельером и креативным директором Balmain Оливье Рустеном.
Наряд очень тесно сидел на фигуре певицы, поэтому, чтобы перемещаться ей нужна была помощь.
Несколько помощников несли подол платья, а Tyla в это время медленно шла по ковровой дорожке.
Однако, когда девушка добралась таким образом до ступенек возник неловкий момент, поскольку поднять по ним она не смогла. Поэтому один из мужчин. которые ей помогали, просто поднял звезда и поставил там где нужно. Забавное видео этого момента стало очень популярным.
@dailymail Tyla arrives in STYLE #tyla #metgala ♬ original sound - Daily Mail
После фотосессии Оливье Рустен лично ножницами обрезал юбку платья просто на артистке. Так Tyla могла сидеть и двигаться, но к концу вечера платье разорвалось.
Читайте также: