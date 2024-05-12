Ее пришлось нести: забавное видео, как перемещалась по ступенькам Met Gala девушка в платье из песка

Этот наряд Оливье Рустена наделал много шума на мероприятии.

Одним из самых обсуждаемых образов Met Gala 2024 стало сексуальное и необычное платье певицы Tyla, которое было сделано из настоящего песка модельером и креативным директором Balmain Оливье Рустеном.

Tyla / Фото: Associated Press

Наряд очень тесно сидел на фигуре певицы, поэтому, чтобы перемещаться ей нужна была помощь.

Несколько помощников несли подол платья, а Tyla в это время медленно шла по ковровой дорожке.

Tyla / Фото: Getty Images

Однако, когда девушка добралась таким образом до ступенек возник неловкий момент, поскольку поднять по ним она не смогла. Поэтому один из мужчин. которые ей помогали, просто поднял звезда и поставил там где нужно. Забавное видео этого момента стало очень популярным.

После фотосессии Оливье Рустен лично ножницами обрезал юбку платья просто на артистке. Так Tyla могла сидеть и двигаться, но к концу вечера платье разорвалось.

Tyla / Фото: Getty Images

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