Ее просто не узнать: рэперша Lizzo ошеломила эффектным похудением более чем на 30 килограммов

Lizzo посетила вечеринку Vanity Fair Oscar, которая состоялась в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз, где ошеломила своим эффектно похудевшим видом. Артистка продемонстрировала невероятный результат похудения более чем на 30 килограммов. И сейчас ее просто не узнать.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo надела на пати элегантное черное корсетное платье без бретелек и с прозрачной юбкой фасона "русалка" со шлейфом. Наряд прекрасно подчеркнул ее похудевшую фигуру. На лифе был черный атласный бант.

Lizzo / Фото: Associated Press

Аутфит рэперша дополнила черными туфлями. У нее была объемная укладка с кудрями, макияж с черными стрелками и длинный маникюр с черным декором. Уши она украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а руки – кольцами.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

Поклонники рэп-звезды подозревают, что она похудела с помощью популярного среди звезд препарата "Оземпик".

А вот так Lizzo выглядела раньше:

Lizzo / Фото: Getty Images

Lizzo / Фото: Getty Images

Lizzo / Фото: Getty Images

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

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