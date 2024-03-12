Ее просто не узнать: Сара Сампайо в компании бойфренда приехала на вечеринку в Беверли-Хиллз

Экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret приехала на оскаровскую вечеринку в компании своего бойфренда, 32-летнего американского актера Рэя Николсона. Это первое появление пары на красной дорожке вместе.

Сара была в черном платье с корсетом и пышным подолом, украшенном розовыми цветами. У нее на шее сверкало колье с цветами и крупным рубином, а в ушах цветочные серьги.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Недавно Сара Сампайо кардинально сменила цвет волос. На дорожке блондинку модель почти не узнать. Она сделала волнистую укладку и вечерний макияж, и улыбалась, позируя с парнем.

Сара Сампайо и Рэй Николсон / Фото: Getty Images

Рэй надел серый костюм и черную рубашку, обул черные кожаные туфли. Мужчина обнимал Сару за талию и они позировали перед камерами с улыбками на лицах. Напомним, ранее Сара встречалась с Оливером Рипли, но как-то незаметно для публики их пара распалась.

Отметим, поклонникам Сара Сампайо показывала, как 11 часов красила себе волосы.

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