Ее сложно узнать в этом образе: Памела Андерсон пришла вышла в свет и с ней была особая группа поддержки

Памела Андерсон / © Getty Images

58-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» и бывшая модель Памела Андерсон посетила открытие временного магазина своего бренда уходовой косметики Sonsie. Мероприятие проходило в Нью-Йорке и включало общение с публикой, а также фотосессию.

Памела в тот день появилась в нежном платье в цветочный принт от Magnolia Pearl, которое также украшала перфорация. Наряд она сочетала с колготками, светло-серым пальто и туфлями коричневого цвета.

Памела Андерсон / © Getty Images

Свои короткие волосы Памела уложила в прическу с объемными локонами, а также, как всегда, отказалась от макияжа.

Поддержать мать на меропряитии пришли два ее сына — Дилан и Брэндон. Они одели в простые темные наряды и позировали обняв маму — фотографии получились очень милыми и Памела просто сияла в компании своих детей.

Памела Андерсон и ее сыновья / © Getty Images

Актриса увлекается садоводством, так что место презентации украшали живые растения, цветы и овощи. Своим садоводством Памела также делится с подписчиками в соцсетях, например, недавно в Instagram она показала фото своего осеннего урожая.

Урожай Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Ранее, напомним, Памела Андерсон запустила ограниченную серию консервированных огурцов под названием Pamela’s Pickles.

Огурцы Памелы Андерсон / © instagram.com/pamelaanderson