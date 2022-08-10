Ее заставляли сниматься обнаженной: Аманда Сейфрид рассказала о травмирующем опыте в начале карьеры

Голливудская актриса Аманда Сейфрид рассказала об унизительном опыте, который она пережила на заре своей карьеры.

36-летняя знаменитость рассказала о неприятных воспоминаниях, когда в подростковом возрасте ее заставляли сниматься обнаженной и она соглашалась, потому что боялась потерять работу.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Аманда призналась, что ходила по съемочной площадке без нижнего белья после того, как ее заставили снять одежду во время обнаженных сцен в 19-летнем возрасте. Сегодня звезда говорит, что если бы могла вернуть время назад, то никогда бы не повторила этих ошибок, пишет Mirror.

Аманда Сейфрид начала свою актерскую карьеру в качестве звезды мыльных опер, снявшись в таких популярных шоу, как "Как вращается мир" и "Все мои дети". И хотя она с самого начала была явной суперзвездой, все равно старалась на площадке сделать все возможное, чтобы добиться успеха и произвести впечатление.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Сейфрид вспоминает, что постоянно беспокоилась о том, чтобы не расстроить своих боссов, актеров и съемочную группу, поэтому она делала все, чего от нее ожидали, и даже обнажалась в кадре, из-за чего чувствовала себя невероятно некомфортно.

Ранее мы писали, что Кейт Мосс рассказала о травмирующем опыте в начале своей карьеры.

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