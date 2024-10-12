"Эффект Тейлор Свифт": все хотят "вирусные" золотые веснушки, которые носила певица

Наклейки для лица с блестками сметают с магазина, после того, в Тейлор появилась в них на публике.

Американская суперзвезда Тейлор Свифт имеет один из самых больших фэндомов в мире под названием Свифтис (Swifties), который активно поддерживает любимую звезду, посещают ее концерты, но и копируют ее наряды и макияж. Иногда такая популярность Тейлор заставляет бренды, которые она надевает, немного понервничать.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Конечно, многие из вещей или украшений, которые носит Свифт, фанаты не могут себе позволить купить, особенно если учесть тот факт, что большинство ее поклонниц - это девочки-подростки. Но вот милые золотые веснушки, которые Тейлор наклеила недавно на свое лицо, оказалось приобрести не сложно, и юные девочки просто смели это бьюти-украшение с магазина.

Веснушки у Тейлор были от бренда Fazit Beauty, который основала Алиетт Баттельман из Нью-Йорка. После того, как певица появилась с золотистым украшением на лице случился так называемый "эффект Тейлор Свифт", поскольку все захотели себе такие же веснушки.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Согласно комментарию Алиетт для Daily Mail, она вынуждена была работать сверхурочно, чтобы справится с наплывом заказов. Алиетт рассказала что бренд запустился 30 апреля 2024 года с патчами Stardust Speckle Makeup Patches, которые разработаны так, чтобы быть "стойкими, устойчивыми к поту и воде, что делает их идеальными для чего угодно — от фестивалей до футбольных матчей".

Веснушки Тейлор Свифт / фото: Amazon

"Еще до того, как Тейлор Свифт надела наши веснушки, мы наблюдали огромный всплеск продаж, особенно во время тура Eras Tour по Европе и когда люди готовились к ее туру по Северной Америке", — рассказала Алиетт. "Только за последние 15 часов продажи и трафик на сайте выросли на 2500 процентов".

На своей странице в TikTok Алиетт также поделилась несколькими видео и сообщила, что после появления Свифт в ее продукции, в ее магазине сделали 40 тысяч заказова этих веснушек.

Также она показала свою реакцию, когда узнала, что Свифт надела ее бренд. В видео Алиетт просто сидит дома на диване и плачет от счастья.

"Мой мир перевернулся за одну ночь. Вчера вечером Тейлор Свифт надела мои фирменные веснушки Faze It на игру Chiefs, и все изменилось. Допустим, я не спала всю ночь, но вы все время задаете этот вопрос: как мы узнаем, что это наш бренд? И очевидно, когда ты основатель и вкладываешь свою любовь, свое сердце, свой пот и слезы в создание продукта, ты можешь определить, что это твое детище. Но мы также отправили (патчи - ред.) ее визажисту Лори Терк еще весной, когда мы впервые запустили наши патчи для макияжа в апреле.

На самом деле я создала TikTok об этом, что моей целью было надеть их на Тейлор Свифт. Как будто я собиралась сделать все и найти способ. Поэтому я связалась с агентством визажиста Лори Терк, и они предоставили ее почтовый адрес, и мы отправили ей, и, очевидно, ничего не произошло, и мы не ожидали, что что-то произойдет. Так что не уверена, нашла ли она наши продукты таким образом или, может быть, купила их. У нас было так много видео, которые стали вирусными в Tik Tok и в Instagram. Так что, возможно, ее команда просто это увидела", - сказала девушка.

Но на самом деле такой эффект не нов. Ранее подобное не раз случалось с детской одеждой, которую носила принцесса Шарлотта - дочь принцессы Кейт, ведь как только девочка появлялась в чем-то новом на публике, то эту вещь моментально раскупали. Такая же история случилась с синим платьем Кейт Миддлтон, которое она надевала на помолвку с принцем Уильямом, однако бренд Issa London, который его выпускал, не смог справится с наплывом клиентов.

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