"Эффект Тейлор Свифт": все хотят "вирусные" золотые веснушки, которые носила певица

Наклейки для лица с блестками сметают с магазина, после того, в Тейлор появилась в них на публике.
Американская суперзвезда Тейлор Свифт имеет один из самых больших фэндомов в мире под названием Свифтис (Swifties), который активно поддерживает любимую звезду, посещают ее концерты, но и копируют ее наряды и макияж. Иногда такая популярность Тейлор заставляет бренды, которые она надевает, немного понервничать.
Конечно, многие из вещей или украшений, которые носит Свифт, фанаты не могут себе позволить купить, особенно если учесть тот факт, что большинство ее поклонниц - это девочки-подростки. Но вот милые золотые веснушки, которые Тейлор наклеила недавно на свое лицо, оказалось приобрести не сложно, и юные девочки просто смели это бьюти-украшение с магазина.
Веснушки у Тейлор были от бренда Fazit Beauty, который основала Алиетт Баттельман из Нью-Йорка. После того, как певица появилась с золотистым украшением на лице случился так называемый "эффект Тейлор Свифт", поскольку все захотели себе такие же веснушки.
Согласно комментарию Алиетт для Daily Mail, она вынуждена была работать сверхурочно, чтобы справится с наплывом заказов. Алиетт рассказала что бренд запустился 30 апреля 2024 года с патчами Stardust Speckle Makeup Patches, которые разработаны так, чтобы быть "стойкими, устойчивыми к поту и воде, что делает их идеальными для чего угодно — от фестивалей до футбольных матчей".
"Еще до того, как Тейлор Свифт надела наши веснушки, мы наблюдали огромный всплеск продаж, особенно во время тура Eras Tour по Европе и когда люди готовились к ее туру по Северной Америке", — рассказала Алиетт. "Только за последние 15 часов продажи и трафик на сайте выросли на 2500 процентов".
@aliettbutts Grateful to @Taylor Swift amplifying small female founded businesses and the @Fazit team ✨ #taylorswift #fazitbeauty #fazit #erastour #smallbusiness #femalefounder #founder ♬ Bejeweled - Taylor Swift
На своей странице в TikTok Алиетт также поделилась несколькими видео и сообщила, что после появления Свифт в ее продукции, в ее магазине сделали 40 тысяч заказова этих веснушек.
@aliettbutts 40,000 orders out! Back with updates tomorrow @Fazit #taylorswift #erastour #femalefounder #founder #fazit #fazitbeauty #glitterfreckles ♬ Look What You Made Me Do - Taylor Swift
Также она показала свою реакцию, когда узнала, что Свифт надела ее бренд. В видео Алиетт просто сидит дома на диване и плачет от счастья.
@aliettbutts POV youre a small business female founder and @Taylor Swift is wearing your brand @Fazit glitter freckles Im DYING #fazit #fazitbeauty #founder #taylorswift #chiefs #traviskelce ♬ original sound - Aliett
"Мой мир перевернулся за одну ночь. Вчера вечером Тейлор Свифт надела мои фирменные веснушки Faze It на игру Chiefs, и все изменилось. Допустим, я не спала всю ночь, но вы все время задаете этот вопрос: как мы узнаем, что это наш бренд? И очевидно, когда ты основатель и вкладываешь свою любовь, свое сердце, свой пот и слезы в создание продукта, ты можешь определить, что это твое детище. Но мы также отправили (патчи - ред.) ее визажисту Лори Терк еще весной, когда мы впервые запустили наши патчи для макияжа в апреле.
На самом деле я создала TikTok об этом, что моей целью было надеть их на Тейлор Свифт. Как будто я собиралась сделать все и найти способ. Поэтому я связалась с агентством визажиста Лори Терк, и они предоставили ее почтовый адрес, и мы отправили ей, и, очевидно, ничего не произошло, и мы не ожидали, что что-то произойдет. Так что не уверена, нашла ли она наши продукты таким образом или, может быть, купила их. У нас было так много видео, которые стали вирусными в Tik Tok и в Instagram. Так что, возможно, ее команда просто это увидела", - сказала девушка.
@aliettbutts Replying to @Leah Desjarlais my fellow #swifties ILY @Fazit #taylorswift #chiefs #traviskelce #glitterfreckles #fazitbeauty #fazit #femalefounder #founder ♬ original sound - Aliett
Но на самом деле такой эффект не нов. Ранее подобное не раз случалось с детской одеждой, которую носила принцесса Шарлотта - дочь принцессы Кейт, ведь как только девочка появлялась в чем-то новом на публике, то эту вещь моментально раскупали. Такая же история случилась с синим платьем Кейт Миддлтон, которое она надевала на помолвку с принцем Уильямом, однако бренд Issa London, который его выпускал, не смог справится с наплывом клиентов.
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