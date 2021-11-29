Эффектна и в пижаме: Хайди Клум показала домашний леопардовый лук

48-летняя модель Хайди Клум - очень активный пользователь Instagram.

Личная жизнь манекенщицы благодаря снимками, которыми она делится в блоге, как на ладони. Кстати, многие фотографии, на которых Хайди позирует топлес, делает ее муж Том Каулитц.

Но новое фото – не про обнаженное тело модели. На снимке Хайди Клум как раз очень одета, на ней пижама с леопардовым принтом, и позирует звезда на фоне белой стены, на которой висят картины.

Подпись к снимку гласит: "Пижамы ВЕСЬ ДЕНЬ ❤️".

Бывает и у Хайди такое настроение, когда не хочется вылезать из-под одеяла или выходить из дома.

Кстати, в жизни и на светские мероприятия Хайди тоже любит носить леопардовые наряды.

Хайди Клум / Getty Images

Хайди Клум / Getty Images

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