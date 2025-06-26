Эффектная 67-летняя Шерон Стоун позировала для глянца в луке от львовского бренда

Шерон Стоун

67-летняя американская актриса и продюсер — Шерон Стоун — стала главной звездой летнего выпуска журнала Vogue Adria. На обложке глянца она появилась в прозрачном платье на тонких бретельках от Dolce & Gabbana.

Автором стильной черно-белой фотосессии стал Бранислав Симончик. Стилисты подобрали для актрисы эффектные наряды, однако нас привлек лук, в котором Шерон сочетала белый жакет и брюки от львовского бренда HLÁDYSH. «Невероятные ощущения видеть нашу работу на легендарной Шерон в съемке для Vogue», — звучит подпись под фото в аккаунте бренда в Instagram.

В интервью изданию актриса рассказала о новых проектах, о том, почему она все еще верит в лучший мир, и о своем переходе от актерства к искусству.

Шерон отметила, что за кадром голливудские селебрити — обычные люди: «Когда дело доходит до простых вещей в жизни, мы все одинаковы. Мы все боремся одинаково, мы ищем работу, мы заботимся о наших детях, мы все чем-то напуганы, и мы все стараемся понять эту штуку, называемую жизнью. Более или менее успешно».

«Я работала и бралась за роли, потому что мне это было нужно, хотя мне всегда платили меньше, чем моим коллегам-мужчинам, я стала очень знаменитой, но даже тогда мне приходилось думать о своем будущем и о том, как себя обеспечить. Когда я переехала в свой первый дом, в нем не было полов, этот дом был буквально старой, рассыпающейся оболочкой. Я была суперзвездой, и это было все, что я могла себе позволить. Поэтому я часто жила в отелях во время съемок, и параллельно, понемногу, я превращала его в свой дом, а также создавала свое имя», — рассказала Стоун о начале карьеры.

«Мало кто знает, что я начала рисовать еще ребенком, для меня это практически второй язык. Рисование дает мне полную творческую независимость, я не завишу от других людей. Так же, как и когда я пишу. Я много пишу, и прозу, и стихи», — сказала актриса о творчестве.

Ранее, напомним, Шерон Стоун в оливковом платье свободного фасона посетила показ Max Mara.

