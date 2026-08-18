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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Эффектная Адриана Лима позировала в красном нижнем белье

Топ-модель снялась в новой промокампании известного бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Адриана Лима, фото: instagram.com/victoriassecret

Адриана Лима, фото: instagram.com/victoriassecret

44-летняя бразильская топ-модель Адриана Лима стала звездой осенней промокампании бренда нижнего белья Victoria’s Secret, «ангелом» которого она уже является более 25 лет.

Бразильянка примерила несколько атласных комплектов, которые эффектно подчеркнули ее фигуру. Волосы Лимы были распущены, а на ее лице был макияж с акцентом на алую помаду.

Адриана Лима, фото: instagram.com/victoriassecret

Адриана Лима, фото: instagram.com/victoriassecret

Адриана Лима, фото: instagram.com/victoriassecret

Адриана Лима, фото: instagram.com/victoriassecret

Адриана Лима, фото: instagram.com/victoriassecret

Адриана Лима, фото: instagram.com/victoriassecret

Адриана Лима, фото: instagram.com/victoriassecret

Адриана Лима, фото: instagram.com/victoriassecret

Отметим, Адриана на протяжении многих лет является одной из главных звезд бренда Victoria’s Secret и участвовала практически во всех его показах с 1999 по 2018 год. В 2024 году она также вернулась на подиум Victoria’s Secret после шестилетнего перерыва в проведении шоу.

В 2026 году модель продолжает сотрудничество с брендом, доказывая, что статус одной из самых узнаваемых «ангелов» Victoria’s Secret по-прежнему за ней.

Ранее, напомним, Адриана Лима показала, как поддерживает сборную Бразилии на ЧМ-2026.

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