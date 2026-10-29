Эффектная Адриана Лима в черном нижнем белье позировала на снегу

Адриана Лима / © Instagram Адрианы Лимы

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45-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима стала звездой новой праздничной рекламной кампании бельевого бренда. В своем Instagram она поделилась первым результатом работы.

Бразильянка позировала в черном кружевном белье и чулках на снегу. Волосы модели были распущены, а в макияже акцент был сделан на глазах. Адриана подбрасывала хлопья искусственного снега и делала снежки.

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Адриана Лима / © Instagram Адрианы Лимы

Адриана Лима / © Instagram Адрианы Лимы

Адриана Лима / © Instagram Адрианы Лимы

Отметим, Адриана Лима — одна из самых известных «ангелов» Victoria’s Secret. Начала модельную карьеру в подростковом возрасте. Лима участвовала в показах Victoria’s Secret Fashion Show с 1999-го. И на прошедшем недавно Victoria’s Secret Fashion Show 2026 также вышла на подиум, продемонстрировав несколько образов.

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