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Эффектная Алессандра Амбросио подчеркнула стройные ноги платьем с высоким разрезом

Эффектная Алессандра Амбросио подчеркнула стройные ноги платьем с высоким разрезом

Алессандра Амбросио на презентацию коллекции очков теннисиста Роджера Федерера для бренда Oliver Peoples / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Топ-модель продемонстрировала красивый вечерний образ.

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – посетила презентацию коллекции очков теннисиста Роджера Федерера для бренда Oliver Peoples.

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Для выхода в свет Але выбрала элегантный лук, состоявший из эффектного длинного черного платья с высоким разрезом и золотым металлическим поясом. Свой образ она дополнила атласными туфлями с каблуками, инкрустированными камнями, золотым клатчем, красным маникюром, макияжем в теплых оттенках и, конечно, очками из новой коллекции.

Алессандра Амбросио на презентацию коллекции очков теннисиста Роджера Федерера для бренда Oliver Peoples / © Instagram Алессандры Амбросио
Алессандра Амбросио на презентацию коллекции очков теннисиста Роджера Федерера для бренда Oliver Peoples / Фото: Instagram Алессандры Амбросио
Туфли Алессандры Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио
Туфли Алессандры Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее Алессандра Амбросио устроила фотосессию в номере отеля. Позировала бразильянка топлес.

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