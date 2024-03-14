Эффектная Алессандра Амбросио подчеркнула стройные ноги платьем с высоким разрезом

Топ-модель продемонстрировала красивый вечерний образ.
42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – посетила презентацию коллекции очков теннисиста Роджера Федерера для бренда Oliver Peoples.
(листайте фото вправо)
Для выхода в свет Але выбрала элегантный лук, состоявший из эффектного длинного черного платья с высоким разрезом и золотым металлическим поясом. Свой образ она дополнила атласными туфлями с каблуками, инкрустированными камнями, золотым клатчем, красным маникюром, макияжем в теплых оттенках и, конечно, очками из новой коллекции.
Напомним, ранее Алессандра Амбросио устроила фотосессию в номере отеля. Позировала бразильянка топлес.
Читайте также:
- В слитном купальнике и шляпе: топ-модель Алессандра Амбросио отдыхает в Камбодже
- В бикини, с книгой и коктейлем: топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой
- Сменила бикини на шубу: Алессандра Амбросио отдыхает на модном горнолыжном курорте
- В мини-юбке и с мокрыми волосами: Алессандра Амбросио позировала на яхте