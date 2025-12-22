Эффектная блондинка: 54-летняя американская певица в спортивном костюме и босоножках со стразами сходила на шоу

Эрика Джейн / © Getty Images

Реклама

Американская певица и телеперсона Эрика Джейн попала в объективы папарацци, когда приехала на шоу "Watch What Happens Live with Andy Cohen" в Нью-Йорке.

Знаменитость выглядела ярко и эффектно в аутфите в стиле спорт-шик. Она была одета в красный спортивный костюм с акцентными черными полосками и молнией-застежкой. Наряд Эрика скомбинировала с серебряными босоножками на высоких платформах и каблуках со стразами.

Эрика Джейн / © Getty Images

Свои белокурые волосы она накрутила в локоны и даже еще не сняла все зажимы с них. На лице у Джейн был насыщенный макияж с длинными накладными ресницами и темно-бежевой помадой с коричневым контуром. А на ногтях у звезды был нежный френч.