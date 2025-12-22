- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 405
- Время на прочтение
- 1 мин
Эффектная блондинка: 54-летняя американская певица в спортивном костюме и босоножках со стразами сходила на шоу
Эрика Джейн выбрала для своего выхода эффектный образ в стиле спорт-шик.
Американская певица и телеперсона Эрика Джейн попала в объективы папарацци, когда приехала на шоу "Watch What Happens Live with Andy Cohen" в Нью-Йорке.
Знаменитость выглядела ярко и эффектно в аутфите в стиле спорт-шик. Она была одета в красный спортивный костюм с акцентными черными полосками и молнией-застежкой. Наряд Эрика скомбинировала с серебряными босоножками на высоких платформах и каблуках со стразами.
Свои белокурые волосы она накрутила в локоны и даже еще не сняла все зажимы с них. На лице у Джейн был насыщенный макияж с длинными накладными ресницами и темно-бежевой помадой с коричневым контуром. А на ногтях у звезды был нежный френч.