Эффектная блондинка: Аманда Холден в черном мини-платье продемонстрировала стройные ноги

Аманда Холден стала гостей церемонии награждения премии Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, состоявшейся в The Roundhouse в Лондоне.

На красной дорожке красавица появилась в черном мини-платье от бренда Celia Kritharioti с пикантным декольте и драпировкой на юбке, которое идеально подчеркнуло ее стройные ноги.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Наряд также имел сбоку пышный шлейф, что придало ее аутфиту элегантности.

Обута Холден была в светлые босоножки с кристаллами и на шпильках. Блондинка красиво уложила волосы, сделала макияж с розовыми тенями на веках, длинными накладными ресницами и нежно-розовым блеском на губах. Уши Аманда украсила роскошными блестящими серьгами с камнями, а руки – браслетами и кольцами тоже с камнями.

Напомним, а другая британская ведущая Майлин Класс пришла на церемонию в платье-сетке макси со стразами, под которым на ней было черное белье.

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