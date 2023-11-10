Эффектная блондинка: американская певица в розовом платье с высоким разрезом похвасталась стройными ногами

Американская кантри-поп-певица Келси Баллерини посетила ежегодную церемонию вручения наград CMA, состоявшуюся в Нэшвилле.

На красной дорожке она появилась в эффектном образе. На артистке было нежно-розовое атласное платье макси от бренда Christian Siriano на одно плечо с драпировкой. Наряд имел высокий разрез, который позволил Келси продемонстрировать свои стройные ноги.

Келси Баллерини / Фото: Associated Press

Аутфит красавица дополнила бледно-розовыми босоножками с камнями и на шпильках.

Келси Баллерини / Фото: Associated Press

Белокурые волосы Баллерини уложила волнами и сделала вечерний макияж с акцентом на красной помаде. Уши она украсила элегантными серьгами с камнями, а руки – кольцами. Молочный короткий маникюр завершил лук Келси.

Келси Баллерини / Фото: Associated Press

Напомним, Келси Баллерини на церемонию Time100 Next в Нью-Йорке надела сексуальное черное платье от бренда Stella McCartney с вырезами на груди и животе.

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