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Эффектная блондинка: американская звезда реалити в розовом бикини позировала на гидроцикле

Эффектная блондинка: американская звезда реалити в розовом бикини позировала на гидроцикле

Эффектная блондинка: американская звезда реалити в розовом бикини позировала на гидроцикле

Эмма Эрнан/Instagram Эммы Эрнан

Эмма Эрнан отдыхает в райском уголке планеты.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram новую порцию снимков с отдыха на море.

Эмма Эрнан/Instagram Эммы Эрнан / ©
Эмма Эрнан/Instagram Эммы Эрнан

Красавица устроила себе импровизированный фотосет на гидроцикле. Одета она была в розовое бикини на завязках.

Эмма Эрнан/Instagram Эммы Эрнан / ©
Эмма Эрнан/Instagram Эммы Эрнан

Волосы Эрнан собрала в высокий хвост, надела на лицо солнцезащитные очки, а уши украсила золотыми серьгами-кольцами.

Эмма Эрнан/Instagram Эммы Эрнан / ©
Эмма Эрнан/Instagram Эммы Эрнан

Эмма похвасталась не только подтянутым телом и стройными ногами, но и красивым загаром, несмотря на то, что она блеснула следами от другой модели купальника.

Эмма Эрнан/Instagram Эммы Эрнан / ©
Эмма Эрнан/Instagram Эммы Эрнан

Напомним, ранее Эмма Эрнан продемонстрировала соблазнительный образ в черном длинном платье с высоким разрезом.

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