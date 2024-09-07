Эффектная блондинка: американская звезда реалити в розовом бикини позировала на гидроцикле

Эмма Эрнан отдыхает в райском уголке планеты.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram новую порцию снимков с отдыха на море.
Красавица устроила себе импровизированный фотосет на гидроцикле. Одета она была в розовое бикини на завязках.
Волосы Эрнан собрала в высокий хвост, надела на лицо солнцезащитные очки, а уши украсила золотыми серьгами-кольцами.
Эмма похвасталась не только подтянутым телом и стройными ногами, но и красивым загаром, несмотря на то, что она блеснула следами от другой модели купальника.
Напомним, ранее Эмма Эрнан продемонстрировала соблазнительный образ в черном длинном платье с высоким разрезом.
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