Эффектная блондинка: британская актриса в кружевном платье продемонстрировала сексуальное декольте

30-летняя Даниэль Харольд вышла на красную дорожку в черном кружевном наряде с яркими красными акцентами.
Даниэль Харольд посетила церемонию вручения премии Pride of Britain Awards 2022, которая состоялась в Grosvenor House в Лондоне.
Перед фотографами звезда предстала в вечернем аутфите. Она надела кокетливое черное кружевное платье-бюстье, идеально подчеркнувшее ее сексуальное декольте.
Наряд Даниэль дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуке и черным клатчем.
Белокурые волосы Харольд уложила в красивые локоны, сделала насыщенный макияж с красной помадой и пышными ресницами, украсила уши бриллиантовыми серьгами в виде капель, а руку – браслетом с бриллиантами.
Красный маникюр и педикюр гармонично завершили эффектный лук актрисы.
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