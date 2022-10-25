Эффектная блондинка: британская актриса в кружевном платье продемонстрировала сексуальное декольте

30-летняя Даниэль Харольд вышла на красную дорожку в черном кружевном наряде с яркими красными акцентами.

Даниэль Харольд посетила церемонию вручения премии Pride of Britain Awards 2022, которая состоялась в Grosvenor House в Лондоне.

Перед фотографами звезда предстала в вечернем аутфите. Она надела кокетливое черное кружевное платье-бюстье, идеально подчеркнувшее ее сексуальное декольте.

Наряд Даниэль дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуке и черным клатчем.

Даниэль Харольд / Фото: Getty Images

Белокурые волосы Харольд уложила в красивые локоны, сделала насыщенный макияж с красной помадой и пышными ресницами, украсила уши бриллиантовыми серьгами в виде капель, а руку – браслетом с бриллиантами.

Красный маникюр и педикюр гармонично завершили эффектный лук актрисы.

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