Эффектная блондинка: британская модель в голубом бикини соблазнительно позировала у бассейна

Джессика Гейл любит фотографироваться в купальниках и демонстрировать свою идеальную фигуру.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – поделилась с фолловерами в Instagram новым снимком с отдыха.

Блондинка соблазнительно позировала у бассейна под пальмами. На ней было бикини пастельно-голубого цвета.

Джессика Гейл/Instagram

Джесс похвасталась сексуальными изгибами тела, тонкой талией, плоским животом и пышным бюстом. Ее волосы были уложены в легкие локоны, на лице был макияж с акцентом на пышных ресницах, уши она украсила серьгами-пусетами, а руки – золотыми браслетами.

Напомним, ранее Джессика Гейл продемонстрировала упругие ягодицы в розовом купальнике с мультяшным принтом.

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