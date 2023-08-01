Эффектная блондинка: британская модель в розовом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон поделилась в Instagram пикантными снимками с пляжной фотосессии.

На них красавица предстала в розовом сплошном купальнике с изображением капель воды. Сначала Меган продемонстрировала свои сексуальные упругие ягодицы.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

А потом модель похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом. Хенсон выглядит очень соблазнительно.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Волосы звезда реалити уложила в локоны, сделала нежный макияж, французский маникюр, украсила шею цепочками, а руку – браслетами.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Напомним, в прошлый раз Меган Бартон Хенсон показала сексуальную фигуру в бикини лимонного цвета на завязках.

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