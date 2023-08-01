Эффектная блондинка: британская модель в розовом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Меган Бартон Хенсон любит фотографироваться в купальниках.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон поделилась в Instagram пикантными снимками с пляжной фотосессии.
На них красавица предстала в розовом сплошном купальнике с изображением капель воды. Сначала Меган продемонстрировала свои сексуальные упругие ягодицы.
А потом модель похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом. Хенсон выглядит очень соблазнительно.
Волосы звезда реалити уложила в локоны, сделала нежный макияж, французский маникюр, украсила шею цепочками, а руку – браслетами.
Напомним, в прошлый раз Меган Бартон Хенсон показала сексуальную фигуру в бикини лимонного цвета на завязках.
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